ट्रंप ने न्यूयॉर्क मेयर चुनाव में भारतीय मूल के जोहरान ममदानी के खिलाफ लोगों को धमकाया

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क मेयर चुनाव की पूर्व संध्या पर मतदाताओं को भारतीय मूल के उम्मीदवार जोहरान ममदानी के खिलाफ डराया और धमकी दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर कम्युनिस्ट ममदानी मेयर चुनाव जीतते हैं तो वह फंड में कटौती करेंगे। चुनाव में ट्रंप अपने रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस स्लीवा को भी निशाने पर ले रहे हैं। उन्होंने स्लीवा के खिलाफ पूर्व डेमोक्रेट नेता और स्वतंत्र उम्मीदवार एंड्रयू कुओमो को वोट देने की अपील की है।

धमकी ममदानी के खिलाफ ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने ट्रुथ पर लिखा, 'अगर कम्युनिस्ट उम्मीदवार ममदानी मेयर चुनाव जीत जाते हैं, तो यह असंभव है कि मैं अपने प्यारे पहले घर के लिए, आवश्यक न्यूनतम राशि के अलावा, संघीय निधि का योगदान दूं, क्योंकि कम्युनिस्ट होने के नाते, इस महान शहर के सफल होने, यहां तक कि बचे रहने की कोई संभावना नहीं है! एक कम्युनिस्ट के नेतृत्व में यह और भी बदतर हो सकता है। मैं राष्ट्रपति के रूप में, अच्छा पैसा बर्बाद नहीं करना चाहता।'

बयान कम्युनिस्ट की जगह डेमोक्रेट का जीतना पसंद करूंगा- ट्रंप ट्रंप ने आगे लिखा, 'देश चलाना मेरा दायित्व है, और मेरा दृढ़ विश्वास है कि अगर ममदानी जीते तो न्यूयॉर्क एक पूर्ण और समग्र आर्थिक और सामाजिक विपदा बन जाएगा। उनके सिद्धांतों का 1,000 से भी ज्यादा सालों से परीक्षण किया जा रहा है, वे एक बार भी सफल नहीं हुए। मैं ऐसे डेमोक्रेट को जीतते देखना ज़्यादा पसंद करूंगा, जिसका सफलता का रिकॉर्ड हो, बजाय ऐसे कम्युनिस्ट के, जो विफल रहा हो और उसके पास कोई अनुभव नहीं है।'

खिलाफत अपने रिपब्लिकन उम्मीदवार के खिलाफ उतरे ट्रंप ट्रंप ने आगे लिखा, 'यह भी याद रखना चाहिए कि कर्टिस स्लीवा (जो बिना बेरेट के ज़्यादा अच्छे लगते हैं!) को वोट देना ममदानी को वोट देना है। चाहे आप व्यक्तिगत रूप से एंड्रयू कुओमो को पसंद करते हों या नहीं, आपके पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं है। आपको उन्हें वोट देना होगा, और उम्मीद करनी होगी कि वे शानदार काम करेंगे। वे इसके काबिल हैं, ममदानी नहीं!' ट्रंप काफी समय से ममदानी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं।

जानकारी क्या जीतेंगे ममदानी? हालिया सर्वेक्षणों से पता चलता है कि ममदानी को स्लीवा और क्यूमो से 10 अंकों की बढ़त हासिल है। 30 अक्टूबर को समाप्त एटलस इंटेल सर्वेक्षण में ममदानी 41 प्रतिशत समर्थन के साथ आगे हैं, जबकि कुओमो को 34 और स्लिवा को 24 समर्थन है।