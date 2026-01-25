कनाडा में भारतीय मूल के युवक की गोली मारकर हत्या, पुलिस को गैंग वार का शक
क्या है खबर?
कनाडा में 28 साल के एक भारतीय मूल के युवक दिलराज सिंह गिल की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये घटना 22 जनवरी की है, जिसकी जानकारी अब सामने आई है। पुलिस ने बताया कि भारतीय मूल के व्यक्ति की हत्या का संबंध गैंग वॉर से है और गिल पुलिस के लिए जाना-पहचाना था। पुलिस सबूत इकट्ठा करने और जांच आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है।
घटना
कब और कैसे हुई घटना?
22 जनवरी की शाम 5:30 बजे बर्नबी में कनाडा वे के 3700 ब्लॉक के पास पुलिस को गोलीबारी की सूचना मिली थी। जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो उन्हें एक पुरुष पीड़ित मिला। जान बचाने की कोशिशों के बावजूद, वह बच नहीं पाया। कुछ देर बाद पुलिस को बक्सटन स्ट्रीट के 5000 ब्लॉक में एक जलती हुई गाड़ी मिली। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या गोलीबारी से इसका कोई संबंध हो सकता है।
बयान
पुलिस ने कहा- हत्या का संभवत: गैंग वार से संबंध
पुलिस ने कहा, "एकीकृत हत्या जांच दल (IHIT) के जांचकर्ताओं का मानना है कि यह एक लक्षित गोलीबारी थी। गिल पुलिस के लिए जाने-पहचाने व्यक्ति थे और ऐसा प्रतीत होता है कि इस गोलीबारी का ब्रिटिश कोलंबिया में चल रहे गिरोह संघर्ष से संबंध है।" IHIT के अधिकारी फ्रेडा फोंग ने कहा कि हमले की सार्वजनिक प्रकृति के कारण इस हत्या ने समुदाय को बहुत परेशान कर दिया है और ये चिंताजनक है।