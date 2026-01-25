कनाडा में भारतीय मूल के युवक की गोली मारकर हत्या, पुलिस को गैंग वार का शक

घटना

कब और कैसे हुई घटना?

22 जनवरी की शाम 5:30 बजे बर्नबी में कनाडा वे के 3700 ब्लॉक के पास पुलिस को गोलीबारी की सूचना मिली थी। जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो उन्हें एक पुरुष पीड़ित मिला। जान बचाने की कोशिशों के बावजूद, वह बच नहीं पाया। कुछ देर बाद पुलिस को बक्सटन स्ट्रीट के 5000 ब्लॉक में एक जलती हुई गाड़ी मिली। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या गोलीबारी से इसका कोई संबंध हो सकता है।