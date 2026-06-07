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अमेरिका में 'फर्जी' पिज्जा ऑर्डर डिलीवर करने गए भारतीय शख्स की गोली मारकर हत्या
अमेरिका में भारतीय शख्स की गोली मारकर हत्या (प्रतीकात्मक तस्वीर)

अमेरिका में 'फर्जी' पिज्जा ऑर्डर डिलीवर करने गए भारतीय शख्स की गोली मारकर हत्या

लेखन आबिद खान
Jun 07, 2026
11:31 am
क्या है खबर?

अमेरिका में एक 28 वर्षीय भारतीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि फिलाडेल्फिया में पिज्जा डिलीवर करने के दौरान युवक को गोली मार दी गई। यह घटना कथित तौर पर एक फर्जी ऑर्डर के कारण हुई। मृतक की पहचान तेलंगाना के रहने वाले अंशुल कुंचा के रूप में हुई है। वे एक बड़ी कंपनी में काम करते थे और वीकेंड में अतिरिक्त कमाई के लिए पिज्जा डिलीवर करते थे।

घटना

अंशुल को सुनसान जगह पर पिज्जा डिलीवर करने बुलाया गया

NDTV के मुताबिक, शनिवार रात को अंशुल को एक सुनसान जगह पर पिज्जा डिलीवर करने का 'फर्जी' ऑर्डर मिला था। जब वे वहां पहुंचे, तो एक अज्ञात व्यक्ति ने उन पन गोलियां चला दीं। घटना में अंशुल के सिर में कई गोलियां लगीं और उनकी मौत हो गई। हमलावर भी मौके से फरार हो गया। अंशुल की बहन तन्वी ने आरोप लगाया कि पिज्जा की डिलीवरी एक 'जाल' थी, जिसका मकसद अंशुल की हत्या करना था।

परिवार

परिजनों का कहना- अंशुल की हत्या की गई

अंशुल के परिवार ने बताया कि उनके पास से कुछ भी सामान चोरी नहीं किया गया, जिससे हत्या के पीछे के मकसद पर सवाल उठते हैं। परिवार ने दावा किया कि हमले के समय आसपास के इलाके में बैग लिए हुए 2 नकाबपोश बंदूकधारियों को देखा गया था। परिजनों का कहना है कि अंशुल पहले भी डकैती का शिकार हुआ था, जिसमें उसकी चेन, फोन और नकदी चोरी हो गई थी, लेकिन कभी भी जानलेवा हमला नहीं हुआ था।

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