अमेरिका में भारतीय शख्स की गोली मारकर हत्या (प्रतीकात्मक तस्वीर)

अमेरिका में 'फर्जी' पिज्जा ऑर्डर डिलीवर करने गए भारतीय शख्स की गोली मारकर हत्या

लेखन आबिद खान 11:31 am Jun 07, 202611:31 am

क्या है खबर?

अमेरिका में एक 28 वर्षीय भारतीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि फिलाडेल्फिया में पिज्जा डिलीवर करने के दौरान युवक को गोली मार दी गई। यह घटना कथित तौर पर एक फर्जी ऑर्डर के कारण हुई। मृतक की पहचान तेलंगाना के रहने वाले अंशुल कुंचा के रूप में हुई है। वे एक बड़ी कंपनी में काम करते थे और वीकेंड में अतिरिक्त कमाई के लिए पिज्जा डिलीवर करते थे।