भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कहा- काला सागर में हमले रोको, वरना पूरी दुनिया भुगतेगी अंजाम
भारत ने संयुक्त राष्ट्र में काला सागर में जहाजों पर हो रहे हमलों को तुरंत रोकने की मांग की है।
उसका कहना है कि इन हमलों के कारण दुनिया भर में सामानों की सुरक्षित आवाजाही में दिक्कत आ रही है।
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक बैठक में भारत के स्थायी राजदूत हरीश परवथनेनी ने इस बात पर जोर दिया कि रूस-यूक्रेन का मौजूदा टकराव ग्लोबल सप्लाई चेन को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है, जिससे रोजमर्रा की जरूरी चीजों की उपलब्धता कम हो रही है।
परवथनेनी ने आपूर्ति की सुरक्षा के लिए सहयोग का आग्रह किया
राजदूत परवथनेनी ने कहा कि रूस और यूक्रेन दोनों ही अनाज के बड़े निर्यातक देश हैं। ऐसे में उनके बीच जारी संघर्ष ग्लोबल साउथ के देशों में खाद्य सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन गया है।
उन्होंने यह भी बताया कि इन हमलों में कई भारतीय नाविक भी फंस चुके हैं, जिससे साफ होता है कि सुरक्षित व्यापार मार्ग कितने अहम हैं।
परवथनेनी ने सभी देशों से मिलकर काम करने का आग्रह किया, ताकि जरूरी सामानों की आपूर्ति बिना रुकावट जारी रहे और अतीत में हुए अकाल जैसे संकट दोबारा न हों।