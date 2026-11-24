राजदूत परवथनेनी ने कहा कि रूस और यूक्रेन दोनों ही अनाज के बड़े निर्यातक देश हैं। ऐसे में उनके बीच जारी संघर्ष ग्लोबल साउथ के देशों में खाद्य सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन गया है।

उन्होंने यह भी बताया कि इन हमलों में कई भारतीय नाविक भी फंस चुके हैं, जिससे साफ होता है कि सुरक्षित व्यापार मार्ग कितने अहम हैं।

परवथनेनी ने सभी देशों से मिलकर काम करने का आग्रह किया, ताकि जरूरी सामानों की आपूर्ति बिना रुकावट जारी रहे और अतीत में हुए अकाल जैसे संकट दोबारा न हों।