भारत ने UNSC में स्थायी और अस्थायी दोनों सीटें बढ़ाने की मांग की

हरीश ने बताया कि परिषद में सुधारों को लेकर बातचीत तो कई सालों से चल रही है, लेकिन इसमें कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एशिया-प्रशांत जैसे बड़े क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व सुरक्षा परिषद में न के बराबर है, जबकि दुनिया की 60 प्रतिशत से अधिक आबादी इसी इलाके में रहती है, फिर भी यहां से सिर्फ एक ही स्थायी सदस्य है।

हरीश ने यह भी कहा कि अगर वीटो पावर बनी रहती है, तो इसे समान रूप से बांटा जाना चाहिए ताकि किसी के साथ अन्याय न हो।

इसके साथ ही, उन्होंने सुरक्षा परिषद के कामकाज में और ज्यादा पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की मांग की।