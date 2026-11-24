प्रधानमंत्री मोदी 11 दिसंबर को करेंगे कनाडा का दौरा, रक्षा सहयोग समझौते पर होगी बातचीत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर को कनाडा की यात्रा करेंगे। उस दौरान भारत और कनाडा एक नए रक्षा सहयोग समझौते और एक जनरल सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट (GSOIA) पर मुहर लगा सकते हैं।
दोनों देश चाहते हैं कि यात्रा से पहले ही इन समझौतों को अंतिम रूप दे दिया जाए।
ओटावा में भारत के उच्चायुक्त दिनेश पटनायक ने भी इस बात की पुष्टि की है कि बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है।
समझौते भारत-कनाडा रक्षा सहयोग को आसान बनाएंगे
इन समझौतों से भारत और कनाडा के लिए रक्षा तकनीक, संयुक्त उत्पादन और संवेदनशील जानकारी को सुरक्षित तरीके से साझा करना आसान हो जाएगा।
सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक स्टेटक्राफ्ट की सह-संस्थापक और CEO वीना नजीबुल्ला का कहना है कि एक मजबूत साझेदारी बनाने के लिए ये समझौते बहुत जरूरी हैं।
इसके अलावा, दोनों देश व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) को भी अंतिम रूप देने में लगे हैं। इस तरह, दोनों मोर्चों पर काफी हलचल देखने को मिल रही है।