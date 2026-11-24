इन समझौतों से भारत और कनाडा के लिए रक्षा तकनीक, संयुक्त उत्पादन और संवेदनशील जानकारी को सुरक्षित तरीके से साझा करना आसान हो जाएगा।

सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक स्टेटक्राफ्ट की सह-संस्थापक और CEO वीना नजीबुल्ला का कहना है कि एक मजबूत साझेदारी बनाने के लिए ये समझौते बहुत जरूरी हैं।

इसके अलावा, दोनों देश व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) को भी अंतिम रूप देने में लगे हैं। इस तरह, दोनों मोर्चों पर काफी हलचल देखने को मिल रही है।