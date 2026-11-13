पाकिस्तान: टिकटॉक स्टंट के दौरान बाघिन ने किया हमला, 19 साल के तलहा की दर्दनाक मौत

हसन और फार्म के मालिक फयाज दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या उनके पास जरूरी परमिट थे और सुरक्षा नियमों का पालन किया गया था या नहीं।

अधिकारियों का कहना है कि वे इस लापरवाही को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, खासतौर पर इसलिए क्योंकि हसन ने शुरुआत में हमले का इल्जाम एक कुत्ते पर लगाने की कोशिश की थी।