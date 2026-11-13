'रामायण' के सेट पर साई पल्लवी के पैर छूने लगी कोच, भावुक होकर रो पड़ीं अभिनेत्री

साई ने आगे कहा, "आपको बस वह प्यार चाहिए होता है। तो जब उसने ऐसा किया, तो उसके रोने से पहले ही मैं रोने लगी। मैंने कहा, 'तुम आखिर कर क्या रही हो?' उस पल मुझे महसूस हुआ कि यह किरदार बहुत सारे लोगों के दिलों को गहराई से छूता है। इतना सारा प्यार पाकर मैं बहुत विनम्र और भावविभोर हो गई।"

इस फिल्म का 8 दिनों में वैश्विक कुल कलेक्शन 1,033.55 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।