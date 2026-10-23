इजराइल में रहने वाले फिलिस्तीनी नागरिकों की नेतन्याहू के खिलाफ हुंकार, वोट से बदलेंगे सत्ता
इजराइल में रहने वाले फिलिस्तीनी नागरिक आने वाले चुनावों में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दक्षिणपंथी गठबंधन को सत्ता से हटाने के लिए एकजुट हो रहे हैं।
इजराइल की कुल आबादी में इनकी हिस्सेदारी करीब 20 प्रतिशत है, ऐसे में इनके वोट चुनावों के नतीजे तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।
'ताअल' पार्टी के नेता अहमद तिबी अपने लोगों से भारी संख्या में मतदान करने की अपील कर रहे हैं, उनका कहना है कि वास्तविक बदलाव के लिए यह बहुत जरूरी है।
फिलिस्तीनी दल को 12 से 15 संसदीय सीटें जीतने की उम्मीद
'राआम' और जॉइंट लिस्ट जैसे फिलिस्तीनी दलों को संसद में 12 से 15 सीटें जीतने की उम्मीद है, लेकिन यहूदी इजराइली विपक्षी दलों के साथ उनका तालमेल मुश्किल है क्योंकि कई दल अरब नेताओं के साथ गठबंधन नहीं बनाना चाहते।
पिछले महीने, 7 अक्टूबर के हमास-नेतृत्व वाले हमलों से जुड़े एक लेख के कारण, इजरायल की सुप्रीम कोर्ट ने अबू शहेदा को चुनाव से बाहर कर दिया था।
इन बाधाओं के बावजूद, कई फिलिस्तीनी और ज्यादा कठोर दक्षिणपंथी नीतियों के लागू होने के डर से प्रेरित हैं और वे विलय या जातीय सफाए जैसी कार्रवाइयों को रोकना चाहते हैं। भारी मतदान से इजरायल के अगले नेतृत्व पर गहरा असर पड़ सकता है।