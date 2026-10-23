इजराइल में रहने वाले फिलिस्तीनी नागरिकों की नेतन्याहू के खिलाफ हुंकार, वोट से बदलेंगे सत्ता

'राआम' और जॉइंट लिस्ट जैसे फिलिस्तीनी दलों को संसद में 12 से 15 सीटें जीतने की उम्मीद है, लेकिन यहूदी इजराइली विपक्षी दलों के साथ उनका तालमेल मुश्किल है क्योंकि कई दल अरब नेताओं के साथ गठबंधन नहीं बनाना चाहते।

पिछले महीने, 7 अक्टूबर के हमास-नेतृत्व वाले हमलों से जुड़े एक लेख के कारण, इजरायल की सुप्रीम कोर्ट ने अबू शहेदा को चुनाव से बाहर कर दिया था।

इन बाधाओं के बावजूद, कई फिलिस्तीनी और ज्यादा कठोर दक्षिणपंथी नीतियों के लागू होने के डर से प्रेरित हैं और वे विलय या जातीय सफाए जैसी कार्रवाइयों को रोकना चाहते हैं। भारी मतदान से इजरायल के अगले नेतृत्व पर गहरा असर पड़ सकता है।