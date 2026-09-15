नेपाल में बाढ़ के बाद सुरंग में फंसे 6 मजदूर, रैट-होल माइनिंग ने जगाई उम्मीद

यह बचाव अभियान एक साझा प्रयास है। इसमें भारतीय सेना और NDRF के विशेषज्ञ शामिल हैं। इनके साथ ही नेपाल सेना के 37 जवान भी मिलकर काम कर रहे हैं।

भारी उपकरणों की मदद से अब तक करीब 100 मीटर मलबा हटाया जा चुका है। सुरंग के अंदर जमा पानी निकालने के लिए मड पंप लगातार काम कर रहे हैं। हालांकि, बचाव दल का अभी तक मजदूरों से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। लेकिन सुरंग के अंदर जमा पानी को देखकर उनके जीवित होने की उम्मीद बंधी है। मुश्किल हालात के बावजूद, बचावकर्मी बिना रुके काम कर रहे हैं। यह अभियान दिखाता है कि जान बचाने में टीम वर्क और नई तकनीकों का कितना बड़ा रोल हो सकता है।