गुरुग्राम हिट एंड रन मामला: आरोपी कल्याण बैंसला गिरफ्तार, हत्या के प्रयास के तहत मामला दर्ज

पुलिस ने कल्याण के खिलाफ दर्ज FIR में हत्या के प्रयास से संबंधित धाराओं को भी जोड़ा है। पुलिस ने हत्या के प्रयास से संबंधित भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 लगाई है। इसके तहत 10 वर्ष तक के कारावास की सजा का प्रावधान है।

पहले पुलिस ने BNS की धारा 281 (तेज गति से वाहन चलाना) और धारा 125 (चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया था। वीडियो विश्लेषण के बाद धाराएं बढ़ाई गईं।