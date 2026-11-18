चीन के शेनजेन में आयोजित APEC शिखर सम्मेलन में पहुंचे दुनिया भर के नेताओं का स्वागत बेहद खास और तकनीकी अंदाज में हुआ।

यहां मानव जैसे रोबोट्स ने एक साथ मिलकर नाचकर और लोहे के पिंजरे के अंदर एक-दूसरे से मुकाबला करके सबका ध्यान खींचा।

एक और नजारे में, इन रोबोट्स ने सामान का इस्तेमाल करते हुए मार्शल आर्ट्स जैसा प्रदर्शन भी किया। इतना ही नहीं, ये रोबोट्स आइसक्रीम भी बांट रहे हैं।

यह सब चीन का शेनजेन को एक तकनीकी गढ़ के तौर पर दिखाने और अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और रोबोटिक्स के क्षेत्र में हुई तरक्की को लोगों तक पहुंचाने का एक तरीका था।