APEC शिखर सम्मेलन में रोबोट्स ने संभाली मेहमाननवाजी, चीन ने दिखाया AI का भविष्य
चीन के शेनजेन में आयोजित APEC शिखर सम्मेलन में पहुंचे दुनिया भर के नेताओं का स्वागत बेहद खास और तकनीकी अंदाज में हुआ।
यहां मानव जैसे रोबोट्स ने एक साथ मिलकर नाचकर और लोहे के पिंजरे के अंदर एक-दूसरे से मुकाबला करके सबका ध्यान खींचा।
एक और नजारे में, इन रोबोट्स ने सामान का इस्तेमाल करते हुए मार्शल आर्ट्स जैसा प्रदर्शन भी किया। इतना ही नहीं, ये रोबोट्स आइसक्रीम भी बांट रहे हैं।
यह सब चीन का शेनजेन को एक तकनीकी गढ़ के तौर पर दिखाने और अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और रोबोटिक्स के क्षेत्र में हुई तरक्की को लोगों तक पहुंचाने का एक तरीका था।
राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने की APEC शिखर सम्मेलन की मेजबानी
यह शिखर सम्मेलन 18 से 19 नवंबर तक चलेगा, जिसमें एशिया-प्रशांत क्षेत्र के नेता व्यापार और आर्थिक सहयोग पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं।
इसकी मेजबानी राष्ट्रपति शी जिनपिंग कर रहे हैं, और उम्मीद है कि इस दौरान कई अहम द्विपक्षीय बैठकें होंगी। इनमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ संभावित बातचीत भी शामिल हो सकती है।
चीन के लिए यह मौका अपने राजनयिक संबंधों को और मजबूत करने और अपनी डिजिटल इकॉनमी में हुई प्रगति को दुनिया के सामने रखने का भी है।