हूती विद्रोहियों ने बाब अल-मंदेब पर कब्जा किया, ड्रोन हमले के बाद सऊदी अरब पाइपलाइन बंद

यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और एक हूती अधिकारी ने पुष्टि की कि हूतियों ने 'मायुन' या 'पेरिम' द्वीप पर कब्जा कर लिया है।

ये बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य के अंदर स्थित एक छोटा, बंजर ज्वालामुखी द्वीप है।

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, यमनी सरकार की सेनाएं पेरिम से हट गई हैं और हूतियों ने मुख्य भूमि पर लाल सागर के तट पर बसे शहर धुबाब पर भी कब्जा कर लिया है।