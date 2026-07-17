NewsBytesExplainer: होर्मुज के बाद बाब अल-मंदेब बंद करेगा ईरान? ये कितना अहम, क्या होगा असर?

बाब अल-मंदेब अरब प्रायद्वीप और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बीच स्थित एक संकरा समुद्री मार्ग है। यह उत्तर-पश्चिम में लाल सागर को दक्षिण-पूर्व में अदन की खाड़ी और अरब सागर या हिंद महासागर से जोड़ता है।

यह करीब 32 किलोमीटर चौड़ा जलडमरूमध्य है।

संयुक्त राष्ट्र के पश्चिमी एशिया आर्थिक और सामाजिक आयोग के अनुसार, पेरिम के ज्वालामुखी द्वीप द्वारा यह जलडमरूमध्य 2 चैनलों में बंटा हुआ है- एक 26 किलोमीटर चौड़ा पश्चिमी चैनल और एक 3 किलोमीटर चौड़ा पूर्वी चैनल।