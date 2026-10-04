हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के तेल संयंत्र पर हमला किया

हूथी सैन्य प्रवक्ता याह्या सारी ने कहा कि उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से रियाद के तेल संयंत्र को निशाना बनाया। उन्होंने दावा किया कि हमले का उद्देश्य पूरा हो गया है और 'सीधे हमलों' से लक्षित ठिकानों पर आग लग गई।

समाचार एजेंसी AFP ने बताया कि उसके पत्रकार ने रियाद के दक्षिण में स्थित अरामको की रिफाइनरी में लगी आग को बुझाने की कोशिश करते हुए दमकलकर्मियों को देखा। एंबुलेंस और पुलिस वाहन भी आसपास थे।