फ्रांस में हिंसा के बाद 'अल्ट्रा-लेफ्ट' पर शिकंजा, सिटी हॉल आगजनी मामले में एक्टिविस्ट गिरफ्तार
फ्रांस में हाल ही में कई जगहों पर दंगों के लिए 'अल्ट्रा-लेफ्ट' नाम का एक रेडिकल समूह जिम्मेदार बताया जा रहा है, जिस पर सख्ती शुरू हो गई है।
इस गुट में रेडिकल पर्यावरणवादी और खुद को फासीवाद-विरोधी कहने वाले लोग शामिल हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने सरकारी अधिकारियों के खिलाफ हिंसा भड़काई है।
इसी समूह से जुड़े 34 साल के एक एक्टिविस्ट होदेई सियरा डोकाम्पो को अशांति के दौरान लिमोज के सिटी हॉल में आग लगाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है।
फ्रांसीसी अधिकारी अल्ट्रा-लेफ्ट पर नजर रखे थे
वीडियो सबूतों के आधार पर डोकाम्पो की गिरफ्तारी हुई है, और उन पर एक सरकारी अधिकारी की हत्या की कोशिश जैसे गंभीर आरोप लगे हैं।
विरोध प्रदर्शन पहले बेहतर स्कूलों की मांग को लेकर हाई-स्कूल के छात्रों ने शुरू किया था, वह अब फ्रांस के सिस्टम के खिलाफ एक बड़े और कभी-कभी हिंसक गुस्से में बदल गया है।
अल्ट्रा-लेफ्ट एक्टिविस्टों का एक लचर समूह है। डोकाम्पो का परिवार और उनके आस-पास के समुदाय ने विकास-विरोधी और तकनीक-विरोधी विचारों को अपनाया है।
बताया जा रहा है कि इस समूह के सदस्यों ने टेक इंफ्रास्ट्रक्चर में तोड़फोड़ करने और पुलिस से झड़प करने जैसे काम किए हैं, जिसके कारण फ्रांसीसी अधिकारी सालों से उन पर पैनी नजर रख रहे थे।