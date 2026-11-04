पहली अश्वेत महिला गवर्नर, पहला मुस्लिम सांसद और समलैंगिक; अमेरिकी मध्यावधि चुनाव की ऐतिहासिक बातें जानें
क्या है खबर?
अमेरिका के मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। पार्टी ने संसद के दोनों सदनों में बहुमत हासिल कर लिया है। चुनावी नतीजे संसद पर नियंत्रण के साथ-साथ कई और मायनों में भी ऐतिहासिक साबित हुए हैं। पहली बार महिलाएं, अश्वेत उम्मीदवार, मूल अमेरिकी और LGBTQ+ समुदाय से आने वाली लोगों का अमेरिकी राजनीति में प्रतिनिधित्व मिला है। आइए चुनावी नतीजों के 'ऐतिहासिक प्रथम' के बारे में जानते हैं।
अश्वेत महिला
अमेरिका को मिली पहली महिला अश्वेत गवर्नर
जॉर्जिया में डेमोक्रेट कीशा लांस बॉटम्स ने रिपब्लिकन कारोबारी रिक जैक्सन को हराकर इतिहास रच दिया है। वे जॉर्जिया की पहली अश्वेत राज्यपाल, जॉर्जिया की पहली महिला राज्यपाल और अमेरिकी इतिहास में पहली अश्वेत महिला राज्यपाल बन गई हैं।
कीशा की जीत इसलिए भी अहम हैं, क्योंकि उनके प्रतिद्वंद्वी ने चुनावों पर कथित तौर पर 1,800 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किए थे।
साथ ही वह 1998 के बाद से राज्य की पहली डेमोक्रेटिक गवर्नर भी बन गई हैं।
समलैंगिक
पहली बार अमेरिकी संसद में बैठेगा समलैंगिक पुरुष
न्यू हैम्पशायर से डेमोक्रेटिक उम्मीदवार क्रिस पप्पस ने सीनेट चुनाव जीत लिया है। वे अमेरिका की सीनेट में निर्वाचित होने वाले पहले खुले तौर पर समलैंगिक व्यक्ति बन गए हैं।
पप्पस ने पूर्व रिपब्लिकन सीनेटर जॉन ई सुनुनु को हराया। उनकी जीत सदन में LGBTQ+ प्रतिनिधित्व के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है, क्योंकि इससे पहले कभी भी खुले तौर पर समलैंगिक पुरुष को निर्वाचित नहीं किया गया था।
वे दक्षिण-पूर्वी न्यू हैम्पशायर से 4 बार के सांसद हैं।
मुस्लिम सांसद
मिशिगन में अल-सईद ने रचा इतिहास
सबसे चर्चित सीटों में से एक मिशिगन में डेमोक्रेट अब्दुल अल-सईद ने रिपब्लिकन माइक रोजर्स को हरा दिया है। वे अमेरिकी सीनेट के लिए निर्वाचित होने वाले पहले मुस्लिम अमेरिकी बन गए हैं।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान उनके खिलाफ विवादित बयानबाजी करते हुए उन्हें 'जिहादी' तक कह दिया था। इसे लेकर ट्रंप की खूब आलोचना हुई थी।
परिणामों में अल-सईद को 53.34 प्रतिशत और रोजर्स को 44.90 प्रतिशत वोट मिले।
ओहायो
ओहायो को मिली पहली महिला राज्यपाल
ओहायो में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार एमी एक्टन ने रिपब्लिकन पार्टी के विवेक रामास्वामी को हराकर गवर्नर का चुनाव जीत लिया है। राज्य में करीब 20 साल बाद डेमोक्रेटिक पार्टी ने गवर्नर चुनाव जीता है।
इसके साथ ही एक्टन राज्य की पहली महिला राज्यपाल बन गई हैं। वे 2006 के बाद राज्यपाल का चुनाव जीतने वाली पहले डेमोक्रेट भी हैं।
ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के समर्थन के बावजूद रामास्वामी ये सीट हार गए।
अन्य सीटें
इन उम्मीदवारों ने भी रचा इतिहास
एनी एंड्रयूज दक्षिण कैरोलिना की पहली निर्वाचित महिला सीनेटर बन गई हैं।
रिपब्लिकन सांसद बायरन डोनाल्ड्स फ्लोरिडा के गवर्नर पद का चुनाव जीतकर राज्य के पहले अश्वेत गवर्नर बन गए हैं।
एमी क्लोबुचर मिनेसोटा की पहली महिला राज्यपाल बनीं।
डेविड क्रॉली विस्कॉन्सिन के पहले अश्वेत गवर्नर बन गए हैं।
जूलियाना स्ट्रैटन की जीत के साथ इलिनोइस पहला ऐसा राज्य बन गया है, जहां 2 अश्वेत महिला सीनेटर होंगी।
जेवियर बेसेरा 1875 के बाद कैलिफोर्निया के पहले लातिनी गवर्नर बने हैं।