पहली अश्वेत महिला गवर्नर, पहला मुस्लिम सांसद और समलैंगिक; अमेरिकी मध्यावधि चुनाव की ऐतिहासिक बातें जानें

जॉर्जिया में डेमोक्रेट कीशा लांस बॉटम्स ने रिपब्लिकन कारोबारी रिक जैक्सन को हराकर इतिहास रच दिया है। वे जॉर्जिया की पहली अश्वेत राज्यपाल, जॉर्जिया की पहली महिला राज्यपाल और अमेरिकी इतिहास में पहली अश्वेत महिला राज्यपाल बन गई हैं।

कीशा की जीत इसलिए भी अहम हैं, क्योंकि उनके प्रतिद्वंद्वी ने चुनावों पर कथित तौर पर 1,800 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किए थे।

साथ ही वह 1998 के बाद से राज्य की पहली डेमोक्रेटिक गवर्नर भी बन गई हैं।