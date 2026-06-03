ब्रिटेन में सिख युवक ने किशोर को मारे चाकू, 'पुलिसिया लापरवाही' का वीडियो आने से तनाव

ब्रिटेन में 18 वर्षीय हेनरी नोवाक की हत्या का वीडियो सामने आने के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। हेनरी को पिछले साल दिसंबर में एक सिख युवक ने चाकू मारकर घायल कर दिया था। बाद में हेनरी की मौत हो गई। अब सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि हेनरी सड़क पर घायल अवस्था में पड़े हैं और पुलिस उन्हें हथकड़ी पहना रही है। वीडियो में हेनरी कह रहे हैं, "मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं।"

शुरुआत कब और कैसे हुई थी हेनरी की हत्या? 3 दिसंबर, 2025 को हेनरी को विक्रम दिगवा ने चाकू मार दिए थे। घटना वाले दिन हेनरी साउथेम्प्टन स्थित अपने आवास पर लौट रहे थे, तभी बेलमोंट रोड पर उनकी मुलाकात दिगवा से हुई। अदालती रिकॉर्ड के अनुसार, हेनरी ने विक्रम के पास 8 इंच का कृपाण देखकर मजाक में पूछा कि क्या वह 'बुरा आदमी' है। इस पर विक्रम ने हां कहा और हेनरी का मोबाइल छीन लिया। पूरा घटनाक्रम हेनरी के मोबाइल में रिकॉर्ड हो गया था।

वीडियो विक्रम ने पुलिस के सामने किया नस्लवादी हमला होने का दावा अब सामने आए वीडियो से पता चला कि चाकू मारने के बाद विक्रम पुलिस के पास गया और दावा किया कि हेनरी ने उस पर नस्लवादी हमला किया है। पुलिस ने विक्रम की इस बात पर भरोसा कर लिया और घायल हेनरी को ही हथकड़ी पहना दी। वीडियो में हेनरी पीठ के बल लेटा हुआ है और पुलिस को बता रहा है कि उसे चाकू लगा है। वह बार-बार कह रहा है कि उसे सांस नहीं आ रही है।

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बयान पिता ने पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल हेनरी के पिता मार्क ने कहा, "हेनरी ने अधिकारियों को 9 बार बताया कि वह सांस नहीं ले पा रहा है। उसने उन्हें बताया कि उसे 4 बार चाकू मारा गया है। हेनरी को घसीटा गया, उसके हाथ पीछे बांध दिए गए और हथकड़ी पहना दी गई। उनके बेटे और विक्रम के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया, उसमें अंतर असहनीय था। हेनरी को साउथेम्प्टन की सड़कों पर पुलिस हिरासत में नहीं मरना चाहिए था।"

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प्रदर्शन वीडियो सामने आने के बाद सड़कों पर उतरे लोग वीडियो सामने आने के बाद पूरे ब्रिटेन में प्रदर्शन हो रहे हैं। बीते दिन धुर दक्षिणपंथी कार्यकर्ता टॉमी रॉबिनसन और सैकड़ों प्रदर्शनकारी साउथेम्प्टन पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हुए। इस दौरान लोगों ने "नस्लवादी पुलिस, सड़कों से दूर रहो" और "शर्म आनी चाहिए" जैसे नारे लगाए। रॉबिन्सन ने पुलिस पर नस्लवाद का आरोप लगाते हुए कहा, "एक गोरे लड़के को हथकड़ी लगा दी गई, जबकि चाकू रखने वाले और 5 बार चाकू मारने वाले हत्यारे को हथकड़ी नहीं लगाई गई।"