अमेरिका: कौन हैं जो केंट, जिन्होंने ईरान युद्ध के विरोध में दिया इस्तीफा?

अमेरिका के आतंकवाद-रोधी केंद्र के निदेशक जो केंट ने ईरान में अमेरिका की सैन्य कार्रवाई के विरोध में इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि वे ऐसे कदमों का समर्थन नहीं करते जो तथ्यों के अनुरूप नहीं हैं। उन्होंने कहा, "मैं ईरान में चल रहे युद्ध का समर्थन नहीं करता। ईरान ने हमारे देश के लिए कोई तात्कालिक खतरा पैदा नहीं किया था। यह स्पष्ट है कि हमने युद्ध इजरायल और उसके प्रभावशाली अमेरिकी लॉबी के दबाव में शुरू किया है।"

बयान इजरायल ने हमें इराक युद्ध में भी घसीटा था- केंट केंट ने अपने इस्तीफे के पत्र में उच्च-स्तरीय इजरायली अधिकारियों और प्रभावशाली अमेरिकी पत्रकारों पर गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "यह दिखाया गया कि ईरान अमेरिका के लिए तात्कालिक खतरा है। यह झूठ था और यही रणनीति इजरायल ने हमें इराक युद्ध में घसीटने के लिए अपनाई थी, जिसमें हमारे हजारों सैनिकों की जान गई थी।" केंट ने अपने पत्र में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ईरान युद्ध पर रुख बदलने की भी अपील की।

परिचय कौन हैं जो केंट? जोसेफ क्ले केंट का जन्म 11 अप्रैल, 1980 को ओरेगन में हुआ था। वे अमेरिका के पूर्व सैन्य अधिकारी और खुफिया अधिकारी हैं। उन्होंने 1998 से 2018 तक अमेरिकी सेना में सेवा दी और इस दौरान 11 बार विदेशों में युद्ध क्षेत्रों में उनकी तैनाती हुई। वह 75वें रेंजर रेजिमेंट और आर्मी स्पेशल फोर्स जैसी इकाइयों का हिस्सा रहे। सैन्य सेवा से रिटायर होने के बाद उन्होंने CIA में पैरामिलिट्री अधिकारी के रूप में भी काम किया।

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जीवन पिछले साल बने थे आतंकवाद-रोधी केंद्र के प्रमुख केंट की पत्नी शैनन साल 2019 में सीरिया में एक आत्मघाती हमले में मारी गई थीं। वे अमेरिकी नौसेना में ऑफिसर थीं। सरकारी सेवा छोड़ने के बाद केंट ने वॉशिंगटन से 2 बार कांग्रेस का चुनाव लड़ा था, लेकिन दोनों बार हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 2025 में उन्हें राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी केंद्र का प्रमुख नियुक्त किया। उन्होंने कहा था कि केंट अमेरिका को सुरक्षित रखने और आतंकवाद खत्म करने में अहम भूमिका निभाएंगे।

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