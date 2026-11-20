शोधकर्ताओं ने 4,600 स्कूलों का विश्लेषण किया और पाया कि जिन स्कूलों में फोन पर पाबंदी थी, वहां पढ़ाई का स्तर लगातार बेहतर होता गया, उन स्कूलों के मुकाबले जहां ऐसा नहीं था।

साल 2024-25 तक, करीब 77 प्रतिशत सरकारी स्कूलों में क्लास के दौरान फोन पर किसी न किसी तरह की रोक लगा दी गई थी।

फिलहाल, 41 राज्यों में या तो पूरे स्कूल के वक्त के लिए या सिर्फ क्लास के समय के लिए फोन पर बैन है।

भले ही ये नतीजे उम्मीद जगाने वाले हों, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि यह कोई जादुई समाधान नहीं है। हालांकि, 2013 के बाद से पढ़ाई में जो कमी आई है, उसे कुछ हद तक पूरा करने में इसका असर देखा जा रहा है।