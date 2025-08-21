गाजा में इजरायली बलों पर हमास का हमला, 10 आतंकी मारे गए

हमला

सैनिकों का अपहरण करना चाहते थे हमलावर- IDF

IDF का कहना है कि हमला सुबह करीब 9 बजे हुआ था। हमास के आतंकी एक सुरंग से निकले थे और छावनी की ओर बढ़ते हुए मशीनगन और RPG से गोलीबारी की थी। कुछ बंदूकधारी चौकी में घुस गए, जहां उनकी केफिर ब्रिगेड की नहशोन बटालियन के सैनिकों के साथ गोलीबारी हुई। सैनिकों ने सीधी लड़ाई और हवाई हमलों में 10 हमलावरों को मार गिराया। आठ बंदूकधारी सुरंग में वापस भाग गए। हमलावरों का इरादा सैनिकों का अपहरण करना था।