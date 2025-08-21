गाजा में इजरायली बलों पर हमास का हमला, 10 आतंकी मारे गए
क्या है खबर?
गाजा में हमास के आतंकियों ने खान यूनिस में इजरायली रक्षा बलों (IDF) के एक सैन्य शिविर को निशाना बनाया और गोलीबारी की। IDF का कहना है कि उनके केफिर ब्रिगेड ने इन हमलों को बड़े पैमाने पर विफल कर दिया। इस दौरान हमास के 10 आतंकियों को मार दिया गया और कम से कम 3 इजरायली सैनिक घायल हुए हैं। IDF का कहना है कि हमले में 18 आतंकवादी शामिल थे।
हमला
सैनिकों का अपहरण करना चाहते थे हमलावर- IDF
IDF का कहना है कि हमला सुबह करीब 9 बजे हुआ था। हमास के आतंकी एक सुरंग से निकले थे और छावनी की ओर बढ़ते हुए मशीनगन और RPG से गोलीबारी की थी। कुछ बंदूकधारी चौकी में घुस गए, जहां उनकी केफिर ब्रिगेड की नहशोन बटालियन के सैनिकों के साथ गोलीबारी हुई। सैनिकों ने सीधी लड़ाई और हवाई हमलों में 10 हमलावरों को मार गिराया। आठ बंदूकधारी सुरंग में वापस भाग गए। हमलावरों का इरादा सैनिकों का अपहरण करना था।
दावा
हमास ने हमले की जिम्मेदारी ली
IDF प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफ्रिन ने कहा कि हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि यह कैसे हुआ, और आवश्यक निष्कर्ष निकालेंगे। हमास की सैन्य शाखा, अल-कस्साम ब्रिगेड ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि उसके आतंकियों ने घटनास्थल पर धावा बोला और आत्मघाती हमला किया। समूह ने आतंकियों ने कई कब्जेदार सैनिकों को बिल्कुल नजदीक से मार गिराया, हालांकि IDF ने अपने सैनिकों में किसी की मौत की खबर नहीं दी है।
ट्विटर पोस्ट
हमले का वीडियो
בקרבות פנים אל פנים: לוחמי חטיבת כפיר חיסלו כעשרה מחבלים לאחר שביצעו ירי לעברם— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 20, 2025
מוקדם יותר היום, יותר מ-15 מחבלים ביצעו התקפה משולבת של ירי מקלעים ונ״ט, ומספר מחבלים חדרו למגנן של כוחות מגדוד נחשון של חטיבת כפיר במרחב ח׳אן יונס.
במהלך האירוע, לוחמי החטיבה הצליחו לחסל כ-10 מחבלים… pic.twitter.com/ROGLPWMavY