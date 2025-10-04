हमास बंधकों को रिहा करने पर राजी, ट्रंप ने इजरायल को हमले रोकने का आदेश दिया

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद हमास ने सभी इजरायली बंधकों को रिहा करने और गाजा पट्टी में युद्धविराम करने पर सहमति जताई है। हमास ने कहा कि वो ट्रंप की बताई गई 20-सूत्रीय शांति योजना के मुताबिक सभी बंधकों को रिहा करने, युद्धविराम करने और गाजा छोड़ने पर तैयार है। हमास के ऐलान के बाद ट्रंप ने इजरायल को तुरंत गाजा में हमले करना बंद करने को कहा है।

हमास ट्रंप की गाजा योजना पर और बातचीत करना चाहता है हमास हमास ने कहा है कि वो ट्रंप की शांति योजना के कई हिस्सों को स्वीकार करता है, लेकिन कुछ शर्तों पर विस्तृत बातचीत चाहता है। हमास ने कहा कि वो बंधकों की रिहाई के विवरण पर चर्चा करने के लिए तुरंत बातचीत शुरू करने के लिए तैयार है। समूह ने यह भी कहा कि वह फिलिस्तीन, अरब और इस्लामी समर्थन के आधार पर गाजा पट्टी के प्रशासन को स्वतंत्र फिलिस्तीनी निकाय को सौंपने के लिए तैयार है।

इजरायल इजरायल भी गाजा में हमले बंद करने को तैयार ट्रंप की अपील के बाद इजरायल ने कहा कि वह गाजा योजना पर काम करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि कि इजरायल ट्रंप की योजना के पहले चरण को लागू करने के लिए तैयार है। इसके लिए वे ट्रंप और उनकी टीम के साथ मिलकर काम करेंगे। इजरायल की आर्मी रेडियो के मुताबिक, सरकार ने सेना को गाजा पर कब्जे की कार्रवाई को रोकने का आदेश दिया है।

धमकी ट्रंप ने हमास को दी थी धमकी, रविवार तक मानें प्रस्ताव ट्रंप ने बीते दिन हमास को धमकी देते हुए कहा था कि वो रविवार तक गाजा योजना पर सहमति जताए वरना अंजाम बुरे होंगे। ट्रंप ने लिखा था कि अगर समझौता नहीं होता है, तो हमास के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जैसी कभी नहीं देखी गई। अब ट्रंप ने लिखा, 'मेरा मानना ​​है कि हमास स्थायी शांति के लिए तैयार हैं। इजरायल को गाजा पर बमबारी तुरंत रोकनी चाहिए, ताकि हम बंधकों को सुरक्षित और जल्दी से बाहर निकाल सकें!'

जानकारी प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के प्रयासों की सराहना की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'गाजा में शांति प्रयासों में निर्णायक प्रगति के लिए हम राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व का स्वागत करते हैं। बंधकों की रिहाई के संकेत महत्वपूर्ण कदम हैं। भारत स्थायी और न्यायसंगत शांति की दिशा में सभी प्रयासों का समर्थन करता रहेगा।'

चुनौतियां अभी भी कई चुनौतियां बाकी हमास ने अपने जवाब में कहीं भी हथियार छोड़ने की बात नहीं कही है, जबकि ट्रंप के प्रस्ताव में समूह का निरस्त्रीकरण शामिल है। साथ ही उसने कहा है कि वो ट्रंप की योजना के कुछ प्रस्तावों पर ही चर्चा को तैयार है। हमास के बयान से ये भी संकेत मिल रहा है कि वो चाहता है कि गाजा का प्रशासन ट्रंप के प्रस्तावित 'बोर्ड ऑफ पीस' के बजाय फिलिस्तीनियों द्वारा किया जाए।