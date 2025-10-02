ब्रिटेन: मैनचेस्टर में यहूदी उपासना स्थल पर हमला, 2 की मौत और 3 घायल

ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस के मुताबिक, उन्हें स्थानीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे क्रम्पसॉल में हीटन पार्क हिब्रू कांग्रेगेशन सिनेगॉग में हमले की सूचना मिली। इसके बाद अधिकारी कुछ ही मिनटों में घटनास्थल पर पहुंचे और एक संदिग्ध व्यक्ति को गोली मार दी। पुलिस ने बताया कि संदिग्ध के पास कुछ वस्तुएं मिली हैं, जिसके चलते बम डिस्पोजल यूनिट को बुलाया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके को सील कर दिया है।

प्रधानमंत्री डेनमार्क का दौरा छोड़ ब्रिटेन लौटे

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टॉर्मर ने कहा, 'हमले से मैं स्तब्ध हूं। यह घटना यहूदी कैलेंडर के सबसे पवित्र दिन, योम किप्पुर पर हुई है, जो इसे और भी भयावह बनाता है। मेरी संवेदनाएं प्रभावित सभी लोगों के प्रियजनों के साथ हैं। आज का हमला बेहद चौंकाने वाला है। मैं एक आपातकालीन बैठक की अध्यक्षता करने के लिए लंदन वापस जा रहा हूं। देश भर के सिनेगॉग में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जा रहा है।'