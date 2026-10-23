ग्रीस में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंधित

ग्रीस की संसद ने शुक्रवार को एक कानून पास किया है, जिसके तहत जनवरी 2027 से 15 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।

पूरे यूरोप में युवा उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन सुरक्षित रखने के लिए कई कोशिशें चल रही हैं, यह कानून उसी का एक अहम हिस्सा है।

ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस ने जोर देकर कहा कि बच्चों की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स को उम्र की सही जांच करनी होगी।

यह फैसला नाबालिगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया है।