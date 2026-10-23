ग्रीस में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंधित
ग्रीस की संसद ने शुक्रवार को एक कानून पास किया है, जिसके तहत जनवरी 2027 से 15 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।
पूरे यूरोप में युवा उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन सुरक्षित रखने के लिए कई कोशिशें चल रही हैं, यह कानून उसी का एक अहम हिस्सा है।
ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस ने जोर देकर कहा कि बच्चों की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स को उम्र की सही जांच करनी होगी।
यह फैसला नाबालिगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया है।
ग्रीस में प्लेटफॉर्म्स को उम्र की जांच के लिए दी गई समय-सीमा
सोशल मीडिया कंपनियों को अब ग्रीस में उम्र की सही जांच प्रणाली लागू करने के लिए लगभग ढाई महीने का समय मिला है।
इस कानून का एक और मकसद माता-पिता की मदद करना है, ताकि वे अपने बच्चों के स्क्रीन टाइम पर नजर रख सकें।
साथ ही, ज़्यादा स्क्रॉलिंग की वजह से होने वाली नींद की समस्या और ध्यान भटकने जैसी मुश्किलों को दूर करने में भी यह कानून काम आएगा।
बता दें कि हाल में ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, डेनमार्क, तुर्की, फ्रांस, ब्राजील और इंडोनेशिया में बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है।