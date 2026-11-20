अब अमेरिका में 10 साल बाद खुद रद्द होंगे निर्वासन के आदेश
अमेरिका के सांसद जॉन गरमेंडी ने 'प्रोटेक्ट अवर नेबर्स एक्ट' नाम का एक बिल पेश किया है।
इस बिल का मकसद अमेरिका में अपनी जिंदगी बनाने वाले प्रवासियों को ज्यादा सुरक्षा देना और निर्वासन आदेश को रद्द करना है।
दरअसल, कैलिफोर्निया में कई सालों से रह रहीं 73 साल की हरजीत कौर का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था।
वह 13 साल से ज्यादा समय तक हर 6 महीने में ईमानदारी से आइस (ICE) को रिपोर्ट करती रही थीं।
इसके बावजूद उन्हें देश से बाहर निर्वासित करने का आदेश सुना दिया गया। इस आदेश से काफी नाराजगी देखने को मिली है।
10 साल बाद निष्कासन आदेश हो जाएंगे खत्म
अगर यह बिल पास हो जाता है, तो देश से निकालने के अंतिम आदेश 10 साल बाद अपने आप खत्म हो जाएंगे। ऐसा तभी नहीं होगा जब देरी के पीछे कोई बड़ा और ठोस कारण हो, जो प्रशासनिक या आर्थिक दिक्कतों से जुड़ा न हो।
इसके अलावा, नए सबूत भी होने चाहिए जो यह साबित करें कि उस आदेश को जारी रखना जनहित में है।
जिन प्रवासियों के ऐसे आदेश 10 साल बाद खत्म हो गए हों और उन्हें फिर से जारी न किया गया हो, और वे 10 साल से लगातार अमेरिका में रह रहे हों, साथ ही उन पर ऐसे किसी अपराध का आरोप न लगा हो जिसमें एक साल से ज्यादा की जेल होती हो, वे कानूनी दर्जे के लिए आवेदन कर सकते हैं।