अगर यह बिल पास हो जाता है, तो देश से निकालने के अंतिम आदेश 10 साल बाद अपने आप खत्म हो जाएंगे। ऐसा तभी नहीं होगा जब देरी के पीछे कोई बड़ा और ठोस कारण हो, जो प्रशासनिक या आर्थिक दिक्कतों से जुड़ा न हो।

इसके अलावा, नए सबूत भी होने चाहिए जो यह साबित करें कि उस आदेश को जारी रखना जनहित में है।

जिन प्रवासियों के ऐसे आदेश 10 साल बाद खत्म हो गए हों और उन्हें फिर से जारी न किया गया हो, और वे 10 साल से लगातार अमेरिका में रह रहे हों, साथ ही उन पर ऐसे किसी अपराध का आरोप न लगा हो जिसमें एक साल से ज्यादा की जेल होती हो, वे कानूनी दर्जे के लिए आवेदन कर सकते हैं।