आइजनकोट के गठबंधन में पहले से ही एक कट्टर राष्ट्रवादी पार्टी और एक वामपंथी दल शामिल है। अब वे अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स और अरब पार्टियों का भी समर्थन तलाश रहे हैं, जो आमतौर पर एक-दूसरे से शायद ही कभी सहमत होते हैं। इन सभी दलों के बीच सामाजिक मूल्यों और सरकारी फंडिंग जैसे मुद्दों पर सहमति बन रही है। हालांकि, सैन्य सेवा जैसे मुद्दे अभी भी उनके बीच मतभेद पैदा करते हैं। इस तरह का गठबंधन 1990 के दशक की शुरुआत के बाद से इजराइल में देखने को नहीं मिला है। यह इजराइल के शासन के तरीके में बड़े बदलाव ला सकता है।