नेतन्याहू की कुर्सी पर खतरा, इजराइल में आइजनकोट ने मिलाए धुर विरोधी हाथ
इजराइल में इन दिनों बड़ी राजनीतिक हलचल मची है। पूर्व सेना प्रमुख गाडी आइजनकोट, कार्यवाहक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की जगह लेने की कोशिश में जुटे हैं। उन्हें अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स और अरब पार्टियों, दोनों तरफ से शुरुआती तौर पर समर्थन मिलने की उम्मीद दिख रही है। यूनाइटेड तोराह जूडाइज्म पार्टी ने आइजनकोट के साथ काम करने के लिए अपनी रजामंदी जताई है। जबकि पहले धार्मिक पुरुषों के सैन्य ड्राफ्ट नियमों को लेकर उनके बीच मतभेद थे। इसके अलावा, रा'म पार्टी के मंसूर अब्बास भी इस गठबंधन में शामिल होने का इशारा कर रहे हैं।
आइजनकोट के गठबंधन में राष्ट्रवादी और वामपंथी
आइजनकोट के गठबंधन में पहले से ही एक कट्टर राष्ट्रवादी पार्टी और एक वामपंथी दल शामिल है। अब वे अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स और अरब पार्टियों का भी समर्थन तलाश रहे हैं, जो आमतौर पर एक-दूसरे से शायद ही कभी सहमत होते हैं। इन सभी दलों के बीच सामाजिक मूल्यों और सरकारी फंडिंग जैसे मुद्दों पर सहमति बन रही है। हालांकि, सैन्य सेवा जैसे मुद्दे अभी भी उनके बीच मतभेद पैदा करते हैं। इस तरह का गठबंधन 1990 के दशक की शुरुआत के बाद से इजराइल में देखने को नहीं मिला है। यह इजराइल के शासन के तरीके में बड़े बदलाव ला सकता है।