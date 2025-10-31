मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरदार पटेल का हवाला देकर RSS पर प्रतिबंध लगाने की मांग की

पत्र पटेल ने क्या लिखा था पत्र? खड़गे ने कहा, "मैं आपको पटेलजी की बात याद दिलाना चाहता हूं। पटेलजी ने 4 फरवरी, 1948 में एक पत्र में लिखा था कि गांधीजी की मृत्यु पर RSS वालों ने जो हर्ष प्रकट किया, मिठाई बांटी, उससे विरोध और भी बढ़ गया। इन हालातों में, सरकार के पास RSS के खिलाफ कदम उठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। रिपोर्ट से बताती है कि RSS-हिंदू महासभा की गतिविधियों से जैसा वातावरण बना, उसी से गांधीजी की हत्या हुई।"

मांग मोदी सरकार ने पटेल के आदेश का प्रतिबंध हटाया- खड़गे खड़गे ने कहा कि सरदार पटेल के समय सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को RSS जैसी संस्थाओं से जुड़ने पर रोक प्रतिबंध था, उस प्रतिबंध को मोदी सरकार ने हटा दिया है। खड़गे ने कहा कि 9 जुलाई, 2024 को मोदी सरकार ने 58 वर्षीय प्रतिबंध को समाप्त कर दिया है, जिससे सरकारी कर्मचारियों को RSS और उसकी गतिविधियों से जुड़ने की अनुमति मिल गई है। खड़गे ने इस फैसले को वापस लेने और RSS पर प्रतिबंध लगाने की मांग की।

