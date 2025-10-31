LOADING...
होम / खबरें / राजनीति की खबरें / मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरदार पटेल का हवाला देकर RSS पर प्रतिबंध लगाने की मांग की
मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरदार पटेल का हवाला देकर RSS पर प्रतिबंध लगाने की मांग की
मल्लिकार्जुन खड़गे ने RSS पर प्रतिबंध लगाने की मांग की

मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरदार पटेल का हवाला देकर RSS पर प्रतिबंध लगाने की मांग की

लेखन गजेंद्र
Oct 31, 2025
04:49 pm
क्या है खबर?

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर उनकी बात का हवाला देते हुए एक बार फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खड़गे ने सरदार पटेल द्वारा 4 फरवरी, 1948 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिखे एक पत्र को पढ़ते हुए कहा कि उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या के बाद RSS को देश के लिए खतरनाक बताया था।

पत्र

पटेल ने क्या लिखा था पत्र?

खड़गे ने कहा, "मैं आपको पटेलजी की बात याद दिलाना चाहता हूं। पटेलजी ने 4 फरवरी, 1948 में एक पत्र में लिखा था कि गांधीजी की मृत्यु पर RSS वालों ने जो हर्ष प्रकट किया, मिठाई बांटी, उससे विरोध और भी बढ़ गया। इन हालातों में, सरकार के पास RSS के खिलाफ कदम उठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। रिपोर्ट से बताती है कि RSS-हिंदू महासभा की गतिविधियों से जैसा वातावरण बना, उसी से गांधीजी की हत्या हुई।"

मांग

मोदी सरकार ने पटेल के आदेश का प्रतिबंध हटाया- खड़गे

खड़गे ने कहा कि सरदार पटेल के समय सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को RSS जैसी संस्थाओं से जुड़ने पर रोक प्रतिबंध था, उस प्रतिबंध को मोदी सरकार ने हटा दिया है। खड़गे ने कहा कि 9 जुलाई, 2024 को मोदी सरकार ने 58 वर्षीय प्रतिबंध को समाप्त कर दिया है, जिससे सरकारी कर्मचारियों को RSS और उसकी गतिविधियों से जुड़ने की अनुमति मिल गई है। खड़गे ने इस फैसले को वापस लेने और RSS पर प्रतिबंध लगाने की मांग की।

ट्विटर पोस्ट

खड़गे की प्रेस कॉन्फ्रेंस

बयान

मोदी ने पटेल की जयंती पर नेहरू को घेरा

प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के एक सभा में सरदार पटेल के बहाने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरदार साहब चाहते कि जैसे बाकी रियासतों का विलय हुआ, वैसे पूरे कश्मीर का विलय हो, लेकिन नेहरू जी ने उनकी वो इच्छा पूरी नहीं होने दी। उन्होंने कहा कि कश्मीर पर कांग्रेस ने जो गलती की थी, उसकी आग में देश दशकों तक जलता रहा।