प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में हेलीकॉप्टर से उतरते ही लहराया गमछा, क्या छिपा है संदेश?
क्या है खबर?
बिहार के विधानसभा चुनाव में लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अंदाज शुक्रवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मुजफ्फरपुर में जनसभा के बाद उन्होंने लोगों का अभिवादन स्वीकार करने के लिए अपने गले में पड़े गमछे को उतारा और लहराना शुरू कर दिया। मोदी करीह 30 सेकंड तक उत्साहित भीड़ के सामने मधुबनी प्रिंट वाला गमछा लहराते रहे। इसके बाद वे छपरा में जनसभा के लिए रवाना हो गए।
अंदाज
गमछा लहराने के क्या है मायने?
बिहार में चुनावी रैली के दौरान यह घटना चर्चा में है। हालांकि, यह पहली बार नहीं है, जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपना गमछा लहराया हो। इससे पहले अगस्त में, औंटा-सिमरिया पुल के उद्घाटन के तुरंत बाद मोदी ने भीड़ की तरफ अपना गमछा लहराया था। तब उनके पीछे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी खड़े थे। बता दें कि बिहार समेत गर्म राज्यों में गमछा का काफी महत्व है, खासकर किसान और मजदूर वर्ग में इसे मेहनत का पर्याय माना जाता है।
ट्विटर पोस्ट
प्रधानमंत्री मोदी ने लहराया गमछा
पीएम मोदी ने बिहारी अंदाज में लहराया गमछा#BiharElection2025 pic.twitter.com/ArfyDixFec— Rima Prasad (@RimaPrasad) October 31, 2025
चुनाव
NDA आज जारी किया है घोषणापत्र
भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने शुक्रवार को बिहार के लिए अपना संकल्प पत्र (घोषणापत्र) जारी किया है। इसमें 2 करोड़ सरकारी नौकरी, बिहार को अगले 5 साल में बाढ़ मुक्त प्रदेश बनाने और 4 शहरों में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और मेट्रो चलाने का वादा किया गया है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज और डिग्री कॉलेज बनवाने का भी वादा है। प्रधानमंत्री मोदी पूरे बिहार चुनाव में करीब 25 जनसभाओं को संबोधित करेंगे।