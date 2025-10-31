प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में हेलीकॉप्टर से उतरते ही लहराया गमछा, क्या छिपा है संदेश?

अंदाज

गमछा लहराने के क्या है मायने?

बिहार में चुनावी रैली के दौरान यह घटना चर्चा में है। हालांकि, यह पहली बार नहीं है, जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपना गमछा लहराया हो। इससे पहले अगस्त में, औंटा-सिमरिया पुल के उद्घाटन के तुरंत बाद मोदी ने भीड़ की तरफ अपना गमछा लहराया था। तब उनके पीछे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी खड़े थे। बता दें कि बिहार समेत गर्म राज्यों में गमछा का काफी महत्व है, खासकर किसान और मजदूर वर्ग में इसे मेहनत का पर्याय माना जाता है।