एलन मस्क की स्टारलिंक ने भारत में कर्मचारियों की भर्ती और डेमो टेस्ट किया शुरू

अरबपति एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक ने भारत में कर्मचारियों की भर्ती और डेमो टेस्ट शुरू कर दिया है। कंपनी देश में जल्द सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की तैयारी में है। मुंबई में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सामने हाल ही में सेवा का परीक्षण भी किया गया, जिससे सुरक्षा प्रणाली और वैध नेटवर्क की जांच हो सके। यह कदम स्पेक्ट्रम आवंटन से पहले की प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है।

भर्ती बेंगलुरु में कई पदों के लिए भर्ती स्पेस-X के करियर पेज के अनुसार, स्टारलिंक बेंगलुरु में भुगतान प्रबंधक, लेखा प्रबंधक, वरिष्ठ ट्रेजरी विश्लेषक और कर प्रबंधक जैसे पदों के लिए भर्ती कर रही है। ये पद भारत में कंपनी के परिचालन केंद्र से जुड़े होंगे। स्टारलिंक ने बताया कि वह केवल स्थानीय उम्मीदवारों को ही मौका देगी और रिमोट या हाइब्रिड वर्किंग विकल्प नहीं होंगे। यह इसकी भारतीय शाखा की वित्तीय और अनुपालन प्रणाली को मजबूत करेगा।

ऑफिस ऑफिस और ग्राउंड स्टेशन की स्थापना कंपनी ने मुंबई के चांदीवली इलाके में अपना पहला कार्यालय किराए पर लिया है, जिसका मासिक किराया 3.52 लाख रुपये तय किया गया है। इसके साथ ही, स्पेस-X ने मुंबई में 3 ग्राउंड स्टेशन भी बनाए हैं जो स्टारलिंक के भारत संचालन का मुख्य आधार होंगे। आने वाले समय में कंपनी चेन्नई, नोएडा, लखनऊ, कोलकाता और चंडीगढ़ जैसे प्रमुख शहरों में भी अपने गेटवे स्टेशन बढ़ाने की योजना बना रही है।