फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने इस्तीफा दिया, इमैनुएल मैक्रों ने महीने पहले किया था नियुक्त

इंडिपेंडेट के मुताबिक, लेकोर्नू को 9 सितंबर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति के एक दिन पहले ही विश्वास मत से फ्रांस्वा बायरू को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया था। लेकोर्नु राष्ट्रपति मैक्रों के कार्यकाल के 7वें प्रधानमंत्री थे, जिनको फ्रांस के अगले बजट को अपनाने के लिए राजनीतिक दलों के साथ परामर्श करने का काम सौंपा गया था। उनको मंगलवार को नेशनल असेंबली में अपना सामान्य नीति वक्तव्य देना था।

नाराजगी

लेकोर्नू की नियुक्त से नाराज थे वामपंथी और दक्षिणपंथी

वामपंथी और दक्षिणपंथी राजनीतिक विरोधियों ने लेकोर्नू की नियुक्ति की निंदा की थी। कुछ मध्यमार्गी सहयोगियों ने इस निर्णय का समर्थन किया था। लेकोर्नू ने कई राजनीतिक दलों से परामर्श के बाद रविवार को कैबिनेट में मंत्रियों की नियुक्ति की थी, लेकिन नई कैबिनेट ने विरोधियों और सहयोगियों को नाराज कर दिया है। 2022 में मैक्रों के पुनः निर्वाचित होने के बाद से फ्रांसीसी राजनीति अस्थिर हो गई है, क्योंकि किस पार्टी या समूह के पास संसदीय बहुमत नहीं है।