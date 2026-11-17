'कोऑर्डिनेशन नैशनले लिसेन' ने प्रदर्शन जारी रखने का आह्वान किया है और छात्रों से दबाव बनाए रखने को कहा है। संगठन ने एक बयान में कहा कि उनकी संख्या और दृढ़ संकल्प ने सरकार को पैसा खर्च करने पर मजबूर किया है, हालांकि, सरकार की घोषणाएं उनकी मांगों से काफी कम हैं, फिर भी सरकार को प्रतिक्रिया देनी पड़ी है।

भले ही हाल के दिनों में प्रदर्शनकारियों की संख्या थोड़ी कम हुई हो, लेकिन बढ़ती कीमतों से पैदा हुई निराशा पूरे फ्रांस में इन विरोध प्रदर्शनों को लगातार हवा दे रही है।