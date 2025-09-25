फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 5 साल की जेल, आपराधिक षड्यंत्र का दोषी करार
क्या है खबर?
फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी (70) को लीबिया से जुड़े अवैध धन से संबंधित मामले में आपराधिक षड्यंत्र का दोषी पाया गया है। सरकोजी पर लीबिया के दिवंगत नेता कर्नल मुअम्मर गद्दाफी से लाखों यूरो चुनाव के लिए लेने का आरोप था। पेरिस की आपराधिक कोर्ट ने उनको 5 साल जेल की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने उनको निष्क्रिय भ्रष्टाचार और अवैध अभियान वित्तपोषण सहित अन्य सभी आरोपों से बरी कर दिया।
घटना
क्या है मामला?
BBC के मुताबिक, सरकोजी पर 2007 के अपने चुनाव अभियान के लिए गद्दाफी से प्राप्त धन का उपयोग करने का आरोप लगाया गया था। यह आरोप 2013 में लीबियाई नेता गद्दाफी के बेटे सैफ अल-इस्लाम ने लगाया था, जिसके बाद जांच शुरू हुई। इसके एक साल बाद लेबनानी व्यवसायी जियाद ताकीदीन (फ्रांस और मध्य पूर्व के बीच बिचौलिया) ने कहा कि उनके पास इसके लिखित प्रमाण हैं। ताकीदीन ने कहाकि राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनको भुगतान जारी रहा था।
इतिहास
फ्रांस के इतिहास में पहला मामला
फ्रांस के इतिहास में यह पहला मामला है, जब किसी पूर्व राष्ट्रपति या अन्य व्यक्ति द्वारा खुद को लगातार बेगुनाह बताने के बाद सजा हुई है। सरकोजी को पेरिस की जेल में भेजा जा सकता है। सरकोजी आगे अपील भी करते हैं, तो भी उन्हें जेल में ही रहना होगा। उन्हें 100,000 यूरो (93.50 लाख रुपये) का जुर्माना भी भरना होगा। वर्ष 2007 से 2012 तक फ्रांस के राष्ट्रपति रहे सरकोजी लगातार आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते रहे थे।