फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 5 साल की जेल, आपराधिक षड्यंत्र का दोषी करार

घटना

क्या है मामला?

BBC के मुताबिक, सरकोजी पर 2007 के अपने चुनाव अभियान के लिए गद्दाफी से प्राप्त धन का उपयोग करने का आरोप लगाया गया था। यह आरोप 2013 में लीबियाई नेता गद्दाफी के बेटे सैफ अल-इस्लाम ने लगाया था, जिसके बाद जांच शुरू हुई। इसके एक साल बाद लेबनानी व्यवसायी जियाद ताकीदीन (फ्रांस और मध्य पूर्व के बीच बिचौलिया) ने कहा कि उनके पास इसके लिखित प्रमाण हैं। ताकीदीन ने कहाकि राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनको भुगतान जारी रहा था।