यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने कहा- रूस से युद्ध समाप्त होते ही पद छोड़ दूंगा

लेखन गजेंद्र 05:33 pm Sep 25, 202505:33 pm

क्या है खबर?

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने कहा कि रूस के साथ युद्ध समाप्त होने के बाद वह पद छोड़ देंगे, उनका लक्ष्य युद्ध को समाप्त करना है। उन्होंने एक्सियोस के साथ बातचीत में कहा कि देश में युद्ध खत्म होने के बाद उनका इरादा राष्ट्रपति के पद पर बैठने का बिल्कुल नहीं है और वह पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि युद्ध समाप्ति के बाद वह संसद से चुनाव कराने के लिए कहेंगे।