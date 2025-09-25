यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने कहा- रूस से युद्ध समाप्त होते ही पद छोड़ दूंगा
क्या है खबर?
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने कहा कि रूस के साथ युद्ध समाप्त होने के बाद वह पद छोड़ देंगे, उनका लक्ष्य युद्ध को समाप्त करना है। उन्होंने एक्सियोस के साथ बातचीत में कहा कि देश में युद्ध खत्म होने के बाद उनका इरादा राष्ट्रपति के पद पर बैठने का बिल्कुल नहीं है और वह पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि युद्ध समाप्ति के बाद वह संसद से चुनाव कराने के लिए कहेंगे।
बातचीत
क्या बोले जेलेंस्की?
जेलेंस्की से पूछा गया था कि युद्ध समाप्त हो जाने के बाद अपना काम समाप्त मानेंगे? इस पर उन्होंने जवाब दिया, "मेरा लक्ष्य युद्ध समाप्त करना है, न कि पद के लिए दौड़ना जारी रखना। मेरा इरादा शांतिकाल में अपने देश का नेतृत्व करने का नहीं है। अगर युद्धविराम हो जाता है, तो वे यूक्रेन की संसद से चुनाव कराने के लिए कहेंगे।" जेलेंस्की ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी उन्होंने यही बताया था।
कार्यकाल
बढ़ाया गया है जेलेंस्की का कार्यकाल
ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन संसदीय चुनाव 2019 में भारी मतों से जीत दर्ज की थी। 2022 में NATO में शामिल होने को लेकर उनका रूस से युद्ध शुरू हो गया। उनका 5 साल का कार्यकाल 2024 में समाप्त हो चुका है, लेकिन युद्ध के कारण देश में आपातकाल लागू है और उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। युद्ध के शुरूआती महीनों में उनकी लोकप्रियता 90 प्रतिशत तक बढ़ी थी। हाल के सर्वेक्षणों में यह अभी भी 60 प्रतिशत से ज्यादा है।