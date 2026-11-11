बेला कूना में दिल दहलाने वाली घटना, ग्रिजली भालुओं के हमले में मां-बेटी की मौत

इस घटना से बेला कूना का पूरा समुदाय सदमे में है। स्थानीय अधिकारियों ने ऐच्छिक कर्फ्यू लागू किया है और स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए पुलिस सुरक्षा का इंतजाम भी किया है। एक ऑनलाइन फंडरेजर में इस घटना को अकल्पनीय त्रासदी बताया गया, जहां जेनी बलकारस को एक प्रेरणा के तौर पर याद किया गया और सेला रीड के भविष्य के खत्म होने पर शोक व्यक्त किया गया। कंजर्वेशन अधिकारियों ने इस मामले पर बयान दिया है। इंस्पेक्टर जेफ टायर ने बताया, "हमारी जांच में यह भी सामने आया है कि इस हमले में संभवतः शिकारी स्वभाव शामिल था, जो कि बहुत ही दुर्लभ है।" उन्होंने यह भी जोड़ा कि सुरक्षा कारणों को देखते हुए इन जानवरों को कहीं और भेजना मुमकिन नहीं था।