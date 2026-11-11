बेला कूना में दिल दहलाने वाली घटना, ग्रिजली भालुओं के हमले में मां-बेटी की मौत
ब्रिटिश कोलंबिया में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां चार ग्रिजली भालुओं ने एक मां और बेटी की जान ले ली। जान गंवाने वालों में 48 साल की जेनी बलकारस और उनकी 20 साल की बेटी सेला रीड थीं। 1 नवंबर को उनके लापता होने के बाद उनके शव बेला कूना के एक रास्ते के पास मिले। DNA टेस्ट से भालुओं की संलिप्तता की पुष्टि होने के बाद अधिकारियों ने समुदाय की सुरक्षा के लिए बाद में उन्हें मार दिया।
बेला कूना में कर्फ्यू और पुलिस सुरक्षा
इस घटना से बेला कूना का पूरा समुदाय सदमे में है। स्थानीय अधिकारियों ने ऐच्छिक कर्फ्यू लागू किया है और स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए पुलिस सुरक्षा का इंतजाम भी किया है। एक ऑनलाइन फंडरेजर में इस घटना को अकल्पनीय त्रासदी बताया गया, जहां जेनी बलकारस को एक प्रेरणा के तौर पर याद किया गया और सेला रीड के भविष्य के खत्म होने पर शोक व्यक्त किया गया। कंजर्वेशन अधिकारियों ने इस मामले पर बयान दिया है। इंस्पेक्टर जेफ टायर ने बताया, "हमारी जांच में यह भी सामने आया है कि इस हमले में संभवतः शिकारी स्वभाव शामिल था, जो कि बहुत ही दुर्लभ है।" उन्होंने यह भी जोड़ा कि सुरक्षा कारणों को देखते हुए इन जानवरों को कहीं और भेजना मुमकिन नहीं था।