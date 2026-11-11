इमरान खान उपचार के बाद फिर से जेल लौटे, PTI नेताओं की सेहत पर उठे गंभीर सवाल
लेखन भारत शर्मा
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और PTI के प्रमुख इमरान खान को संक्षिप्त इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था, जिसके बाद उन्हें वापस जेल भेज दिया गया। उन्हें जेल में बंद हुए 3 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। ऐसे में उनके परिवार के सदस्य, पुराने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के साथी खिलाड़ी और उनके समर्थक सभी उनके स्वास्थ्य और जेल में उनके साथ हो रहे बर्ताव को लेकर काफी परेशान हैं।
शाह महमूद कुरैशी जेल में बेहोश हुए
एक दिन पहले, इमरान खान के करीबी सहयोगी और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी जेल में गिर पड़े और उन्हें चोटें आईं। उन्हें हार्ट के एक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां उनका इलाज किया गया। जेल में बंद इन दोनों बड़े नेताओं की खराब सेहत को देखते हुए अब इस बात पर सभी की नजर है कि हिरासत में लिए गए PTI सदस्यों का ख्याल कैसे रखा जा रहा है।