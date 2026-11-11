इमरान खान उपचार के बाद फिर से जेल लौटे, PTI नेताओं की सेहत पर उठे गंभीर सवाल

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और PTI के प्रमुख इमरान खान को संक्षिप्त इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था, जिसके बाद उन्हें वापस जेल भेज दिया गया। उन्हें जेल में बंद हुए 3 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। ऐसे में उनके परिवार के सदस्य, पुराने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के साथी खिलाड़ी और उनके समर्थक सभी उनके स्वास्थ्य और जेल में उनके साथ हो रहे बर्ताव को लेकर काफी परेशान हैं।