बांग्लादेश में हसीना सरकार को साजिश से गिराया? विदेशी पत्रकार ने छात्रों को यूनुस से मिलवाया

आलम ने फेसबुक पोस्ट में आलम ने दावा किया कि छात्रों ने यूनुस से मुलाकात के लिए विदेशी पत्रकार की मदद ली और दोनों के बीच बाचतीत हसीना के 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश छोड़ने से 2 दिन पहले हुई थी।



बता दें कि पहले बांग्लादेश के छात्रों ने नौकरी में आरक्षण का विरोध शुरू किया था, लेकिन मामला तेजी से बढ़ा और जल्द ही वे हसीना के इस्तीफे की मांग करने लगे।

इन गुप्त वार्ताओं से सुरक्षा बल बेखबर लग रहे थे, जबकि यूनुस एक संभावित अंतरिम नेता के तौर पर सामने आए। आलम की पोस्ट से मिली ये नई बातें एक दुर्लभ तस्वीर पेश करती हैं कि कैसे महत्वपूर्ण संपर्कों और बातचीत ने बांग्लादेश के हालिया राजनीतिक बदलाव में अहम भूमिका निभाई।