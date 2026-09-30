निवेशकों के लिए ग्रीन कार्ड का सपना महंगा, 30 नवंबर से EB-5 आवेदन शुल्क दोगुने से अधिक

अमेरिका में स्थायी तौर पर रहने के लिए ग्रीन कार्ड का सपना देखना और महंगा हो जाएगा। अमेरिका में ग्रीन कार्ड के लिए निवेश करने वालों को अब अधिक शुल्क का भुगतान करना होगा।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 30 नवंबर से इंवेस्टर वीजा के लिए मुख्य EB-5 आवेदन शुल्क (फॉर्म I-526) दोगुने से भी अधिक हो जाएगा। यह शुल्क 3,675 डॉलर (करीब 3.52 लाख रुपये) से बढ़कर 7,615 डॉलर (करीब 7.30 लाख रुपये) हो जाएगा।

अगर किसी रीजनल सेंटर के जरिए आवेदन किया जाता है, तो आपको अब 7,850 डॉलर देने होंगे। इसके अलावा, प्रोग्राम का इन्वेस्टर इंटीग्रिटी शुल्क और 75 डॉलर का एक नया टेक शुल्क भी देना होगा।

वहीं, एक नया फॉर्म I-527 भी शुरू किया गया है, जिसके लिए 10,330 डॉलर (करीब 9.90 लाख रुपये) चुकाने होंगे। इन शुल्कों में बढ़ोतरी इसलिए की गई है, ताकि इस प्रोग्राम को सुचारू रूप से चलाया जा सके।