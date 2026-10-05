ओमानी सह-पायलट तेल अवीव की इमारत से टकराना चाहता था विमान

ओमानी सह-पायलट तेल अवीव की इमारत से टकराना चाहता था विमान, 9/11 जैसे हमले की कोशिश

लेखन गजेंद्र 09:47 am Oct 05, 202609:47 am

क्या है खबर?

दुबई से तेल अवीव जाने वाली जिस फ्लाईदुबई उड़ान में ओमानी सह-पायलट हम्माम अल-हम्मानी ने कैप्टन स्मित मच्छार को चाकू मारा था, उसकी अमेरिका के 9/11 जैसी घटना को अंजाम देने की योजना थी। इतालवी अखबार कोरिएरे डेला सेरा के मुताबिक, अल-हम्मानी ने चुपके से मच्छार की हत्या करने, विमान के इंजन बंद करने और विमान को तेल अवीव में एक इमारत टकराने की योजना बनाई थी। अभी तक पता चला है कि इसमें वह अकेले शामिल था।