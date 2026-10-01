कॉकपिट में कैसे पहुंचा चाकू, क्या ईरान का हाथ? फ्लाईदुबई घटना के बाद उपजे सवाल

जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, फ्लाईदुबई और इजरायल के बीच हुए समझौते के तहत, उसके सभी पायलट उन देशों से होने चाहिए जिनके इजरायल के साथ सामान्य संबंध हैं। ओमान इसमें शामिल नहीं है।

इजरायल की परिवहन मंत्री मीरी रेगेव ने देश के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण से यह जांच करने की मांग की है कि क्या UAE ने इजरायल के साथ हुए समझौते का उल्लंघन किया है।

इजरायली परिवहन मंत्रालय ने भी जांच की मांग की है।