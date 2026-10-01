फ्लाईदुबई में कैप्टन स्मित मच्छार का इलाज करने वाले इजरायली दंत चिकित्सक ने भयावह आपबीती बताई

फ्लाईदुबई में कैप्टन स्मित मच्छार का इलाज करने वाले इजरायली दंत चिकित्सक ने भयावह आपबीती बताई

लेखन गजेंद्र 12:40 pm Oct 01, 202612:40 pm

क्या है खबर?

दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की उड़ान में बुधवार को जो खौफनाक घटनाक्रम हुआ, उसने यात्रियों समेत सभी लोगों को चौंका दिया है। विमान को क्रैश होने से बचाने वाले भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार भी सह-पायलट के साथ झड़प में बुरी तरह घायल हो गए। वह सऊदी अरब के तबुक में भर्ती हैं। विमान के अंदर खून से लथपथ हालत में स्मित का इलाज करने वाले इजरायली दंत चिकित्सक ने उनका प्राथमिक उपचार किया था।