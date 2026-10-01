बटलर नहीं है टीम का हिस्सा (तस्वीर: एक्स/@ICC)

पाकिस्तान दौरे पर होने वाली त्रिकोणीय सीरीज के लिए इंग्लिश टीम घोषित, बटलर-आर्चर नहीं हैं शामिल

लेखन अंकित पसबोला 04:51 pm Oct 01, 202604:51 pm

क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान दौरे पर होने वाली त्रिकोणीय सीरीज के लिए अपनी टीम की घोषणा की है। इंग्लैंड के अहम खिलाड़ी जोस बटलर और जोफ्रा आर्चर आगामी वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। दरअसल, श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे मैच के दौरान हैमस्ट्रिंग की चोट लगने के कारण बटलर को बाहर कर दिया गया है। वहीं, इंग्लैंड के साथ व्यस्त सीजन के बाद आर्चर को आराम दिया गया है। आइए इंग्लिश टीम पर एक नजर डालते हैं।