UPI ने बनाया नया रिकॉर्ड

UPI ने बनाया नया रिकॉर्ड, सितंबर में रोजाना 80 करोड़ से ज्यादा लेनदेन

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:37 pm Oct 01, 202604:37 pm

क्या है खबर?

देश में डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है और अब UPI से होने वाले लेनदेन ने नया रिकॉर्ड बनाया है। सितंबर में पहली बार UPI लेनदेन की रोजाना औसत संख्या 80 करोड़ के पार पहुंच गई। इस महीने हर दिन औसतन 80.23 करोड़ UPI लेनदेन हुए, जबकि अगस्त में यह आंकड़ा 79.06 करोड़ था। पिछले साल सितंबर में रोजाना औसत लेनदेन 65.43 करोड़ रहे थे। यह डिजिटल भुगतान की बढ़ती पहुंच दिखाता है।