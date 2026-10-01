स्मित मच्छार का पॉडकास्ट साक्षात्कार सोशल मीडिया पर वायरल है

पायलट स्मित मच्छार का पुराना पॉडकास्ट वायरल, कही थी ये बातें

लेखन गजेंद्र 04:28 pm Oct 01, 202604:28 pm

क्या है खबर?

दुबई से तेल अवीव जाने वाली फ्लाईदुबई की उड़ान में हमलावर सह-पायलट के क्रैश के इरादे को नाकाम करने वाले साहसी भारतीय पायलट स्मित मच्छार की हर तरफ चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर उनका एक पुराना पॉडकास्ट साक्षात्कार वायरल हो रहा है, जिसमें वह उड़ान में सवार पायलट और चालक दल के सदस्यों की चुनौतियों पर बात करते दिख रहे हैं। साक्षात्कार में मच्छार यात्रियों से गुजारिश करते हैं कि उनको चालक दल से अच्छा बर्ताव करना चाहिए।