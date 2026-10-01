ऋतिक रोशन ने सबा आजाद संग मनाई 5वीं सालगिरह, सुजैन खान ने कही ये बात

ऋतिक ने अपने इंस्टाग्राम पर सबा के साथ कुछ बेहद निजी और प्यार भरे पल साझा किए। एक तस्वीर में, दोनों बीच पर सूर्यास्त के समय एक-दूसरे के करीब नजर आ रहे हैं।

तो दूसरी तस्वीर में, वे किसी नदी किनारे एक सेल्फी लेते हुए दिख रहे हैं। इन फोटो को साझा करते हुए ऋतिक ने कैप्शन में लिखा, "यह हमारा जन्मदिन है। 5वीं सालगिरह मुबारक हो माय लव।"