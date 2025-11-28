थाईलैंड में बाढ़ से 145 की मौत, अकेले हाट याई प्रांत में 33,000 घर तबाह

थाईलैंड के दक्षिणी हिस्से में आई भीषण बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा 145 पर पहुंच गया है। सोंगखला इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, जहां अकेले 110 लोग मारे गए हैं। लगभग ये पूरा इलाका डूब गया है, जिसके चलते जनहानि के साथ घरों-मकानों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। थाईलैंड के अधिकारियों ने इसे बीते कई सालों में आई सबसे खतरनाक प्राकृतिक आपदाओं में से एक घोषित कर दिया है।

अधिकारी थाईलैंड के 8 प्रांत बुरी तरह प्रभावित थाईलैंड के आपदा निवारण एवं न्यूनीकरण विभाग के अनुसार, 12 दक्षिणी प्रांतों में 12 लाख से ज्यादा परिवार और 36 लाख लोग कई दिनों से हो रही लगातार भारी बारिश से प्रभावित हुए हैं। सरकारी प्रवक्ता सिरीपोंग अंगकासाकुलकियात ने बताया कि 8 प्रांतों में कई लोग मारे गए हैं। बाढ़ की वजह से बड़े इलाके जलमग्न हैं, जिसके चलते हजारों लोगों को राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी है और संपत्ति और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है।

पानी जलस्तर कम होने के बाद बाहर आईं लाशें अधिकारियों ने बताया कि जलस्तर कम होने के बाद अचानक से मृतकों का आंकड़ा बढ़ा है। दरअसल, इससे पहले बाढ़ग्रस्त इलाकों में बचाव कर्मी पहुंच नहीं पा रहे थे। अब जलस्तर कम होने के बाद बचावकर्मियों ने ऐसे इलाकों से भी काफी संख्या में शव बरामद किए हैं। मलेशियाई सीमा से सटे बड़े व्याव्सायिक केंद्र हाट याई से भारी संख्या में शव मिले हैं। ये इलाका कई दिनों से पानी में डूबा हुआ था।

Advertisement

हाट याई हाट याई के मुर्दाघर में जगह नहीं प्रवक्ता सिरिपोंग ने कहा कि तबाही का पैमाना बचाव कार्यों के लिए चुनौती बना हुआ है। हाट याई में एक अस्पताल ने का मुर्दाघर पूरी तरह भर गया है और वहां शव रखने के लिए जगह नहीं है। बाढ़ राहत अभियान के निदेशक पैराडॉर्न प्रिसानननताकुल ने कहा, "अधिकारी अब ध्यान आपातकालीन प्रतिक्रिया से हटाकर लंबे समय तक चलने वाले राहत अभियान पर कर रहे हैं। अब हम पुनर्वास योजना के तहत शहरों को जल्द सामान्य करने के लिए काम करेंगे।"

Advertisement