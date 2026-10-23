कनाडा के अल्बर्टा सैन्य अड्डे में अभ्यास के दौरान लगी भीषण आग, 4 जवानों की जलकर मौत

कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में एडमोंटन के दक्षिण-पूर्व में कनाडाई सैन्य अड्डे वेनराइट में एक प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान आग लग गई, जो तेजी से फैली। हादसे में 4 जवानों की जलकर मौत हुई है।

प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने बताया कि हादसे में 39 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 19 की हालत गंभीर हैं। सभी अस्पताल में भर्ती हैं।

बताया जा रहा है कि हवा की दिशा बदलने से आग तेज़ी से फैल गई। दमकलकर्मियों को आग बुझाने में काफी परेशानी हुई, क्योंकि यह 'स्थायी खतरे वाले क्षेत्र' में लगी थी।

मृतकों में शॉन फैरेल, एडन गोल्डिंग, हेडन लाइकेमार्क और सार्जेंट मॉर्गन वोंग शामिल हैं, जिनकी उम्र 19 से 26 साल के बीच है।