पूर्व मिस स्विट्जरलैंड फाइनलिस्ट की पति ने बेरहमी से हत्या की, शव काटकर ब्लेंडर में पीसा 

स्विट्जरलैंड की पूर्व मिस स्विट्जरलैंड फाइनलिस्ट क्रिस्टीना जोक्सिमोविक (38) की हत्या के मामले में उसके 43 वर्षीय पति थॉमस को आरोपी ठहराया गया है। बेसल-लैंडशाफ्ट लोक अभियोजक कार्यालय द्वारा अपनी जांच पूरी करने के बाद बुधवार को उन पर हत्या का आरोप लगाया गया। आरोप है कि थॉमस ने अपनी पत्नी क्रिस्टीना का सिर काटने, उसका गर्भाशय निकालने और यूट्यूब वीडियो देखते हुए उसके शरीर के अंगों को ब्लेंडर में पीसकर शव को ठिकाने लगाया था।

मामला क्या है मामला? पूर्व ब्यूटी क्वीन क्रिस्टीना फरवरी 2024 में बेसल शहर के पास बिनिंगेन में अपने घर में क्षत-विक्षत हालत में पाई गई थीं। उनके पिता ने सबसे पहले शव देखा था। उन्हें तब शक हुआ, जब उन्होंने कपड़े धोने के कमरे में एक काले बैग से सुनहरे बाल बाहर निकले देखे। उनके पति थॉमस ने पहले कहा था कि उसे घर पहुंचने पर पत्नी की मौत की जानकारी हुई थी, लेकिन पुलिस पूछताछ में उसने हत्या की बात कबूली।

हत्या काफी बुरी तरह हत्या को दिया अंजाम पुलिस का कहना है कि क्रिस्टीना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उसके शरीर को एक जिगसॉ, चाकू और बगीचे की कैंची से टुकड़ों में काट दिया गया था। थॉमस ने महिला का गर्भाशय भी निकाल दिया था और उसके शरीर के कई अंगों को एक औद्योगिक ब्लेंडर से छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर प्यूरी बनाया और एक रासायनिक घोल में डाल दिया गया। जांचकर्ताओं को पता चला कि थॉमस टुकड़े करते समय फोन पर यूट्यूब वीडियो देख रहा था।

