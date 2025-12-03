मलेशिया एयरलाइंस के लापता विमान MH370 की खोज फिर शुरू होगी

विमान हादसों की कड़ी में मलेशिया का MH370 विमान हादसा एक आश्चर्यजनक मामला है, जिसमें विमान आसमान से अचानक लापता हो गया था। विमान हादसे के एक दशक बाद भी अभी तक कोई साफ जानकारी नहीं मिली है। ऐसे में इसकी जांच दोबारा से शुरू की जाएगी। मलेशियाई अधिकारियों ने कहा है कि मलेशिया एयरलाइंस की उड़ान संख्या MH370 के मलबे की खोज 30 दिसंबर को फिर से शुरू होगी। हादसे के समय विमान में 239 लोग सवार थे।

हादसा 55 दिनों तक चलेगी खोज विमान की खोज इस साल मार्च में शुरू हुई थी, लेकिन खराब मौसम के कारण उसे स्थगित कर दिया गया था। अब नई सिरे से खोज 55 दिन चलेगी। मलेशिया के परिवहन मंत्रालय ने बताया कि 'ओशन इन्फिनिटी' कंपनी इस खोज का नेतृत्व करेगा। अगर मलबा नहीं मिला तो वह कोई शुल्क नहीं लेगा। परिवहन मंत्री लोके सियु फूक ने बताया कि अगर मलबा मिल जाता है, तो कंपनी को 7 करोड़ डॉलर दिए जाएंगे।

घटना क्या है हादसा? 8 मार्च, 2014 को मलेशिया एयरलाइंस का बोइंग 777 विमान उड़ान संख्या MH370 ने रात में कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन 1 घंटे बाद लापता हो गई। उड़ान का हवाई यातायात नियंत्रण से संपर्क टूट गया और रडार ने दिखाया कि यह अपने मूल मार्ग से भटक गया था। यह विमान दुर्घटना अब भी विमानन जगत के सबसे बड़े रहस्यों में एक है, जो विमान में सवार 239 लोगों के परिवारों को परेशान करती रहती है।

