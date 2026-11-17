ट्रंप, शी और पुतिन के बीच यह पहली बार होने वाली बैठक एक बड़ी घटना है। इसमें मुख्य रूप से परमाणु अप्रसार पर चर्चा होगी और ईरान का मुद्दा भी चर्चा में आने की उम्मीद है।

एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि ट्रंप इस बैठक में ईरान का मुद्दा सीधे तौर पर उठाएंगे। इस दौरे पर ट्रंप आसियान शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे।

इसका मकसद हथियार नियंत्रण और यूक्रेन जैसे सुरक्षा मुद्दों पर बातचीत शुरू करना भी है। दुनियाभर की निगाहें इस बैठक पर है।