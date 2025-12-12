जापान में फिर आया 6.7 तीव्रता का भूकंर, होक्काइडो और तोहोकू में सुनामी की चेतावनी

जापानी टाइम्स के मुताबिक, जापान सरकार ने आशंका जताई है कि होक्काइडो, आओमोरी, इवाते और मियागी प्रान्तों में सुनामी की ऊंचाई लगभग 1 मीटर तक पहुंच सकती है। सुनामी की आशंका को देखते हुए टोक्यो स्थित सिंगापुर दूतावास ने प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले सिंगापुरवासियों को सलाह दी कि वे तटों और नदी के मुहानों से दूर रहें। उन्होंने लोगों से सभी चेतावनियां वापस लेने तक सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है।

झटका

8 दिसंबर को आया था 7.2 तीव्रता का भूकंप

जापान के उत्तरी तट पर इससे पहले 8 दिसंबर को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे, जो रिक्टर पैमाने पर 7.2 दर्ज किया गया था। भूकंप के बाद जापानी सरकार ने होक्काइडो से लेकर टोक्यो के पूर्व में चिबा तक के निवासियों को एक सप्ताह में फिर से एक शक्तिशाली भूकंप से सतर्क किया था। भूकंप से नुकसान की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि, सरकार ने लोगों को सतर्क रहने को कहा है।