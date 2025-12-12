जापान में फिर आया 6.7 तीव्रता का भूकंर, होक्काइडो और तोहोकू में सुनामी की चेतावनी
क्या है खबर?
जापान का उत्तरी क्षेत्र एक बार फिर शुक्रवार सुबह भूकंप के तेज झटकों से हिल गया। यहां 6.7 तीव्रता का भूकंप आया है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) ने बताया कि भूकंप इवाते प्रांत के कुजी शहर से 130 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में आया था। भूकंप की तीव्रता को देखते हुए जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने होक्काइडो और तोहोकू क्षेत्र के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की है। सभी लोगों को अलर्ट किया गया है।
भूकंप
1 मीटर तक हो सकती है सुनामी की ऊंचाई
जापानी टाइम्स के मुताबिक, जापान सरकार ने आशंका जताई है कि होक्काइडो, आओमोरी, इवाते और मियागी प्रान्तों में सुनामी की ऊंचाई लगभग 1 मीटर तक पहुंच सकती है। सुनामी की आशंका को देखते हुए टोक्यो स्थित सिंगापुर दूतावास ने प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले सिंगापुरवासियों को सलाह दी कि वे तटों और नदी के मुहानों से दूर रहें। उन्होंने लोगों से सभी चेतावनियां वापस लेने तक सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है।
झटका
8 दिसंबर को आया था 7.2 तीव्रता का भूकंप
जापान के उत्तरी तट पर इससे पहले 8 दिसंबर को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे, जो रिक्टर पैमाने पर 7.2 दर्ज किया गया था। भूकंप के बाद जापानी सरकार ने होक्काइडो से लेकर टोक्यो के पूर्व में चिबा तक के निवासियों को एक सप्ताह में फिर से एक शक्तिशाली भूकंप से सतर्क किया था। भूकंप से नुकसान की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि, सरकार ने लोगों को सतर्क रहने को कहा है।